ميلانيا توثق رحلتها فى البيت الأبيض وتستعد لكتابة مذكراتها

كتبت: نهال أبو السعود

قد لا يكون الرئيس ترامب الشخص الوحيد في البيت الأبيض الذي يستفيد من صفقة كتاب بعد رئاسته، حيث قالت صحيفة دايلي ميل إن ميلانيا ترامب عادة ما تعقد اجتماعات حول كتابة كتاب يروي عن وقتها كسيدة أمريكا الأولى.

قال أحد المطلعين: "ميلانيا في اجتماعات لكتابة مذكراتها في البيت الأبيض ولقد علمت أن زوجها الرئيس ترامب يشجعها على الأمر إنها لم تنته ، أو تسير بهدوء كما تتوقع." بالإضافة إلى ذلك ، "في أعقاب خيانة ستيفاني وينستون وولكوف، في كل من الأشرطة المطبوعة والسرية، قد تستحق قصة ميلانيا أموالًا طائلة."

كان وولكوف في يوم من الأيام أفضل صديق ومستشار لميلانيا الذي نشر كتاب "أخبر كل شيء" ميلانيا وأنا في سبتمبر والذي انتقد فيه السيدة الأولى، وفي مقال نُشر الشهر الماضي على موقع البيت الأبيض على الإنترنت ، واصفة إياها بـ "الانتهازية المخادعة" التي "تشبثت" بميلانيا من أجل الشهرة، أصدر وولكوف أيضًا تسريبات لمحادثات معها لكن ميلانيا ترامب ردت بالقول إن التسجيلات كانت "خارج السياق" ، وأن الكتاب كان "ثرثرة تحاول تشويه شخصيتي"، ثم أعلنت وزارة العدل أنها تقاضي وولكوف بزعم انتهاكه لاتفاقية عدم إفشاء.

ازدهرت تجارة الكتب المحيطة بـعائلة ترامب سواء المؤيدة اوالمعارضة، وقد علمت الصحيفة أن ماري إل ترامب تتشوق بالفعل لمتابعة كتابها الأكثر مبيعًا "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا" ، وأن الرئيس ترامب قد يبرم صفقة كتب بملايين الدولارات بنفسه بعد مغادرته المكتب البيضاوي.