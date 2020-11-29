موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8547 حالة.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل تعافي 37 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7717 حالة، في حين تم تسجيل وفاة 3 مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 175 حالة.
موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفياتالأحد، 29 نوفمبر 2020 10:10 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8547 حالة.
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