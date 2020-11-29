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موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:10 م
موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8547 حالة.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل تعافي 37 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7717 حالة، في حين تم تسجيل وفاة 3 مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 175 حالة.


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