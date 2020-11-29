تونس تسجل 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3219 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1271 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و251 إصابة.