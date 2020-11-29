اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:35 م
تونس تسجل 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3219 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1271 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و251 إصابة.


تونس

كورونا

كورونا فى تونس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة