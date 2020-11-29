اليوم السابع
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النمسا تؤكد مواجهة مواطنيها لمزيد من القيود بعد انتهاء فترة العزل العام

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:27 م
النمسا تؤكد مواجهة مواطنيها لمزيد من القيود بعد انتهاء فترة العزل العام المستشار النمساوى زيباستيان كورتس
رويترز

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قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إن من المتوقع أن تفرض بلاده مزيدا من القيود المشددة مع انقضاء فترة إجراءات العزل العام خلال فترة تزيد على الأسبوع بقليل.

وينتظر أن يجري رفع إجراءات العزل العام في السابع من ديسمبر، لكن لم يتضح بعد ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لأنشطة التزلج، الذي يعتبر حجر أساس لقطاع السياحة في البلاد الذي يمثل نحو 15 في المئة من الناتج الاقتصادي.

وخلال حديثه في مقابلة مع صحيفة (كلين تسيتج) النمساوية، قال كورتس إنه سيكون على النمساويين التعامل مع المزيد من القيود لأسابيع وشهور، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن الإجراءات الجديدة يوم الأربعاء بناء على تطورات الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19.

وقال كورتس في المقابلة التي جرى نشرها اليوم الأحد "سيتعين علينا أن نعيش مع المزيد من القيود بعد السابع من ديسمبر".

وتابع أن الحكومة تهدف لبدء عملية إعادة فتح المدارس والحركة التجارية، مع اتخاذ خطوات حذرة نحو تخفيف القيود. 

 


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