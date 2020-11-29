الجيش اللبناني يُلقي القبض على سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل

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ألقى الجيش اللبناني القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية حاولا التسلل ليل أمس إلى داخل إسرائيل عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية المشتركة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها – أن جهاز مخابرات الجيش تمكن فجر اليوم من ضبط الشخصين اللذين حاولا التسلل في بلدة ميس الجبل بمدينة مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوبي لبنان) .

وذكر الجيش اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد أجبرت الشخصين على العودة إلى الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق ليل أمس عددا كبيرا من القنابل المضيئة في سماء الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان بعدما رصد عملية التسلل، حيث استُنفرت القوات العسكرية الإسرائيلية، وقامت الطائرات المروحية الهجومية وطائرات الاستطلاع من دون طيار، بعملية تمشيط مكثفة للحدود خشية أن تكون عملية التسلل تأتي في إطار عملية عسكرية لـ "حزب الله" تستهدف عناصر الجيش.

وتأتي عملية التسلل في ظل توتر يسود الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، لاسيما بعدما تعهد حزب الله بالرد على عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل بحق أحد كوادره العسكرية (علي كامل محسن) داخل الأراضي السورية بمحيط مطار دمشق في شهر يوليو الماضي.