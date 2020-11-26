5 فوائد صحية للجوز وأهم الطرق لوضعه فى نظامك الغذائي.. يقلل الالتهاب بالجسم

كتبت أمل علام

قال موقع "TimesNowNews"، إن الجوز هو أحد المكسرات الشائعة والمتاحة بسهولة، يؤكد الخبراء ضرورة وضعه في نظامك الغذائي، حيث يحتوي الجوز على غطاء صلب شبيه بالحجر، ويحتوى على بذور مقرمشة ومليئة بالعناصر الغذائية والصحية.

تتنوع مزاياه من إعطائك المزيد من العناصر الغذائية، وادارة الوزن، تم ربط الجوز أيضًا بتعزيز الصحة الجيدة، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، علاوة على ذلك، فهو متاح بسهولة، مما يجعل من السهل وضعه في النظام الغذائي.

فوائد الجوز

يمكن اعتبار الجوز غذاء خارق بسبب الفوائد الصحية الهائلة التي يقدمها، فيما يلي بعض الامتيازات الشائعة للجوز:

أولا :غني بأوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية متوفرة فقط في بعض أنواع الطعام المحددة، الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ثانيا: يساعد في تقليل الالتهاب

يحتوي الجوز على مادة البوليفينول التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، هذا مهم لأن الالتهاب هو أحد الأسباب الجذرية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

ثالثا: يساعد في إدارة الوزن

الجوز مصدر غني للدهون والسعرات الحرارية الصحية، ومع ذلك، فإن تأثيره يميل نحو توفير الطاقة أكثر من تعزيز زيادة الوزن غير الصحية لأنه يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع.

رابعا: فوائد الصحة الإنجابية

فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للذكور، يمكن للجوز أن يساعد في تحسين خصوبة الذكور من خلال تعزيز صحة الحيوانات المنوية، علاوة على ذلك، تم ربط استهلاك الجوز بتحسين الوظيفة الإدراكية، لذلك، يمكن أن يكون مفيدًا للمرأة أثناء الحمل.

خامسا: يعزز العناية بالبشرة والشعر

الجوز مصدر غني بمضادات الأكسدة، وهذا ما يجعلها مفيدة في تحسين العناية بالبشرة وإبطاء عملية الشيخوخة، علاوة على ذلك، فهي مصدر للبيوتين، وهو عنصر غذائي أساسي مطلوب لصحة الشعر بشكل جيد.

كيفية تضمين الجوز في نظامك الغذائي

من السهل نسبيًا وضع الأطعمة مثل الفواكه الجافة والمكسرات في النظام الغذائي، ومع ذلك، يحتاج الشخص فقط إلى توخي الحذر بشأن التخزين لأن وجود الدهون في المكسرات قد يجعلها عرضة للتلف..

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الجوز:

السلطات

أثناء تحضير السلطات، يمكنك تقطيع بعض الجوز ورشه فوق مكونات السلطة لإضفاء لمسة صحية عليها.

الحلويات

يمكنك تقطيع بعض الجوز ووضعه فوق الزبادي أو الآيس كريم أو اللبن الرائب أو الحلوى السائلة.

الفطار

إحدى أسهل الطرق لإدراج الجوز في نظامك الغذائي هو تقطيعه وإضافته إلى وجبة الإفطار في الشوفان أو الموسلي أو ألواح الجرانولا محلية الصنع.

الصلصة محلية الصنع

يمكنك البحث عن وصفات الصلصة على الإنترنت، وتحضير الصلصة وإضافة الجوز إليها لتناولها مع الخبز أو المكرونة.

المخبوزات

هذه طريقة شائعة يمكن أن تجعل مخبوزاتك أكثر صحة. كل ما عليك القيام به هو إضافة الجوز المفروم إلى الخبز أو الكعك أو عجينة الكعك قبل خبزها.