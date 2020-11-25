7 قطاعات تصعد ببورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% رابحاً 18.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2417.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.7 مليون سهم محققة ما قيمته 250.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3264 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.42%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.11%.

وقفز 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.28%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.16%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.80%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.3 مليون ورقة بقيمة 53.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.92%.

يذكر أن إدارة بورصة دبي، أعلنت عطلة رسمية في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 49، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر.