اليوم السابع
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مد أجل الحكم على المتهمين بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 9 ديسمبر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:19 م
مد أجل الحكم على المتهمين بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 9 ديسمبر محكمة ـ ارشيفية ـ

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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 9 ديسمبر.

 

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

 

ويواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب تهم رئيسية منها:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

ب ـ  تخريب الممتلكات العامة

 

تهمة تخريب الممتلكات العامة تصل فيها العقوبة  للسحن، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 


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