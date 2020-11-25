مد أجل الحكم على المتهمين بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 9 ديسمبر

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 9 ديسمبر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ويواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب تهم رئيسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

تهمة تخريب الممتلكات العامة تصل فيها العقوبة للسحن، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.