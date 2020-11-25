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محافظ بورسعيد يتفقد تطوير منفذ النصر الجمركى لبدء التشغيل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:38 م
محافظ بورسعيد يتفقد تطوير منفذ النصر الجمركى لبدء التشغيل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء سير العمل بمحيط منفذ النصر الجمركي تفقدية لمتابعة آخر التطورات الجارية فى أعمال تطوير منفذ النصر الجمركى استعدادا للافتتاح قريبا.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن قرب الانتهاء من جميع الأعمال بمنفذ النصر الجمركي الجديد استعدادا لبدء تشغيله قريبا، وذلك بعد أن تم إزالة العشوائيات من المنطقة، لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات، حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد إغلاق منفذ الشاحنات رافقة خلالها أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب ومديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.

يذكر بأنه سيتم إقامة 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى ،خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والإزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

 

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