محافظ الأقصر : تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم أول ديسمبر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى رقم 8 لسنة 2020 بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى ، نائب محافظ الاقصر، ومحمد عبد الفتاح أدم ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم ، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناولت الجلسة عدة موضوعات، على رأسها تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية أعتباراً من أول ديسمبر المقبل، ووافق أعضاء المجلس على الطلب المقدم من مركز ومدينة الطود بخصوص تخصيص مساحة 665 م بحوض عدوة لبيب نمرة 54 داخل الزمام بالقطعة رقم 48 لإنشاء موقف للسيارات الأجرة و ذلك لتحقيق الأنتظام بحركة المرور بهذه المنطقة ومنع الوقوف العشوائى من قبل السائقين ، كما تم الموافقة على الطلب المقدم من إدارة المشروعات بالمحافظة لأستغلال أرض بمساحة 6566 متر بشارع معبد الكرنك لتنفيذ حديقة وتمهيدها كمتنفس لأهالى الأقصر .

واستعرض الدكتور طاهر اسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الوضع العالمى والمحلى لمستجدات فيروس كورونا المستجد فى الموجة الثانية مؤكداً على خطاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة التزام المواطنين بكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا لضمان مرور الموجة الثانية بأقل عدد من الاصابات، وأختتمت جلسة المجلس التنفيذى بالموافقة على أطلاق أسماء الاقصر 1 ، الاقصر 2 على العبارات النهرية الجديدة والتى تنفذ من قبل شركة القناة للترسانة النيلية .

كما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الموافقة على صرف السيب النهائى لعدد 6 محطات معالجة فى نطاق المحافظة كانت متوقفة كما تم اعتماد التمويل اللازم لانهاء اعمال صرف السيب النهائى لمحطة صرف صحى اسنا و أعمال توسعات محطة صرف صحى الحبيل الأمر الذى سيشكل فارقا جوهريا فى جودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين .

من ناحية أخرى أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "إنتي مؤثرة" والتي تستهدف توعية السيدات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نورا أحمد عثمان، فى بيان صحفى، أن المبادرة تهدف إلى توعية المرأة بقرى مبادرة حياة كريمة، حيث تم تقديم ندوات توعوية عن التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية التدريبات الحرفية للسيدات سواء المعيلات أو الراغبات في تحقيق زيادة دخل الأسرة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والتمكين الثقافي والفكري ومحو أمية السيدات غير المتعلمات، إلى جانب التوعية الصحية بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة ومن بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم توفير عدد من فرص العمل للشباب بقرى حياة كريمة عن طريق إحدى الشركات الخاصة.

وأشارت نورا عثمان، إلى أن المبادرة شملت قرى النجوع قبلي وتوماس الوسطى وكومير بمركز ومدينة إسنا وقرية القبلي قامولا بمركز ومدينة القرنة، وذلك بالتنسيق مع رئيس وحدة حياة كريمة المهندس أسعد مصطفى، ومسئول الصحة ومسئول التضامن بكل قرية، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بكل قرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القروية بكل قرية، تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.