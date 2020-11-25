اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:00 ص
خالد صلاح
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قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تنبيهات مهمة للطلاب حال سقوط الأمطار أو حدوث برق

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تنبيهات مهمة للطلاب حال سقوط الأمطار أو حدوث برق قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات لمديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد بضرورة التنبيه على جميع الطلاب في حال سقوط المطر أو حدوث البرق سواء داخل المعهد أو في الشارع أو البيت باتباع هذه الإرشادات:

وأنت في المعهد ووقت نزول المطر الشديد، إلزم الفصل، ولا تخرج منه إلى الطرقات أو تنزل إلى الفناء، وإذا هطلت الأمطار وأنت في الفسحة فاصعد إلى فصلك بهدوء دون مزاحمة زملائك، وبخاصة إذا كانت الأمطار شديدة، عدم الاقتراب من فيش الكهرباء أو تابلوهات وصناديق الكهرباء أثناء نزول المطر، حرصًا على حياتك حتى لا تتعرض لمخاطر الكهرباء.

ضرورة إخطار إدارة المعهد والمشرفين بأي ملاحظات موجودة بالفصل أو بالمبنى ربما يلاحظها الطالب، بعد الخروج من المعهد، وعند السير على الأقدام يجب أن تسير بعيدا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، يجب عدم العبث بمياه الأمطار؛ خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو وبيارات وبالوعات مفتوحة، إذا أصيب أحد أمامك بصاعقة كهرباء، لا تحاول لمسه مباشرة، بل ابحث عن أي شيء خشب، واحرص ألا يكون مبللا من ناحيتك وابعد الشخص المصاب عن مصدر الكهرباء، ولا تعطيه أي سوائل؛ فالسوائل تسبب الوفاة فورا للمصاب بعد الصاعقة، بل اذهب به لأقرب مركز طبي فقط.

في البيت لا تقف في الشرفات أو البلكونات أو الأسطح أثناء المطر والبرق، ولا تحمل ای معدن إذا كانت هناك ضرورة للوقوف، وابتعد عن أي معدن فالمعادن مستقبله للبرق، في حالة البرق والمطر الشديد يجب فصل الرسيفر من الكهرباء خصوصا إذا كان الطبق فوق الأسطح المرتفعة، ولا تنس قفل محبس الغاز، إذا كانت هناك فيش أو مفاتيح كهرباء أو مصابيح فى البلكونات فعليك فصل التيار عنها مباشرة. 


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