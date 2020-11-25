فيديو للحظة إفراج طهران عن باحثة أسترالية بريطانية مقابل 3 إيرانيين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بث التلفزيون الإيرانى، مقطع فيديو لعملية تبادل سجناء مع بريطانيا، حيث أفرجت السلطان عن مواطنة أسترالية بريطانية تدعى كايلى مور جيلبرت وكان معتقلة فى إيران، مقابل 3 إيرانيين.





واعتقلت كايلي مور جيلبرت في طهران عام 2018 وأدينت بالتجسس لصالح إسرائيل وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات، فى المقابل تم الإفراج عن ناشط اقتصادى ومواطنين إيرانيين ألقي القبض عليهم خارج إيران.

وكايلي باحثة في شؤون الشرق الأوسط، أدانها القضاء بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وجمع معلومات عن أنشطة إيران الإقليمية وأنشطة المعارضة.