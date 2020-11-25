فصل 11طالبة من مدينة جامعة قناة السويس لعدم ارتداء كمامات ومجازاة 3 موظفين

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن فصل 11 طالبة بالمدينة الجامعية، ومجازاة 3 موظفين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات. وأكد زكي على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية، وفي حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيتم فصل الطلاب على الفور.

وكان الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، أجرى جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية للطالبات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بتكليف من الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس بشأن التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة وفقا لما أعلن بالمجلس الأعلى للجامعات، ورصد مخالفة 11 طالبة و3 موظفين للإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات، وبعرض الموضوع على رئيس الجامعة أصدر قراره السابق بفصل الطلاب، ومجازاة الموظفين.