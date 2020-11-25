طقس الإسكندرية الآن.. انهيار شادر المركز النموذجى بسبب هطول أمطار غزيرة

الإسكندرية- جاكلين منير

تعرض الشادر المقام أمام المركز النموذجي بالإسكندرية للسقوط، والذي أقامته المحافظة استراحة للمواطنين المترددين علي المركز لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء ولحمايتهم من الأمطارـ وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس.

وعلي الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتدخل السريع للتعامل مع الواقعة .

وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ إلي موقع الشادر للاطمئنان علي سلامة المواطنين، حيث أوضحت أن الواقعة أسفر عنها عدد 4 إصابات بكدمات خفيفة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم في الحال.