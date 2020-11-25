ضبط 2000 لتر سولار مدعم و5 أطنان حلبة مجهولة المصدر بالدقهلية

الدقهلية ـ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الأسواق والمحلات والمخازن، أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار مدعومة من قبل الدولة تم تجميعها من السوق السوداء وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تم ضبط مخزن حبوب بناحية سكة سندوب مخزن به 100 شيكارة حلبة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 5 أطنان غير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها وبلد المنشأ وتاريخ الانتاج والصلاحية، وتم تحرير المحاضر بالواقعة المذكورة، كما تم ضبط مخزن لبيع الحبوب به 25 شيكارة أرز بسمتي بدون فواتير شراء قانونية زنة الشيكارة 40 كيلو بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام لا توجد بشأنها فواتير تدل على مصدر شرائها وتم تحرير المحاضر بالمخالفة.

وقرر محافظ الدقهلية، إحالة جميع محاضر المخالفات الى النيابة العامة لاعمال شئونها فى الوقائع المشار اليها ،جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات والمخازن بنطاق المحافظة، وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبه.