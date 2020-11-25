اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بشوارع بنها

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:02 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بشوارع بنها سرقة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابى بمعاونة متهم هارب لسرقة حقائب السيدات والفتيات بالشوارع بدائرة مركز بنها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الهارب.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بضبط عاطلين وهروب آخر، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة حقائب الفتيات والسيدات، بأسلوب الخطف، جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين، اعترفوا بإرتكاب 15واقعة سرقة وتحرر محضر بالواقعة، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.


مديرية امن القليوبية

تشكيل عصابى

سرقة الشنط

مركز بنها

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