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"رويترز": لغم يصيب ناقلة تشغلها اليونان فى مرفأ سعودي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:26 م
"رويترز": لغم يصيب ناقلة تشغلها اليونان فى مرفأ سعودي ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة آمبرى البريطانية للأمن البحرى، اليوم الأربعاء، إن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم فى مرفأ سعودى مما ألحق أضرارا ببدنها.

وأضافت الشركة أن الناقلة أجرارى ترفع علم مالطا وتشغلها شركة تي.إم.إس تانكرز اليونانية، ولم يتسن التواصل بعد مع الشركة اليونانية للحصول على تعليق.

 

أكد مصدر فى شركة تي.إم.إس تانكرز للشحن التى تتخذ من أثينا مقرا اليوم الأربعاء وقوع انفجار بإحدى ناقلات أسطولها أثناء وجودها فى مرفأ فى السعودية، لكنه قال إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سببه.

 

وصرح المصدر لرويترز بأن الانفجار لم يسفر عن إصابات أو أى تسرب للنفط.

 


رويترز

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