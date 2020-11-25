اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:10 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية الدكتور القس أندريه زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020، جاء نصها:
 
"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أتقدم بخالص التهنئة القلبية بحصول سيادتكم على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020، كأفضل وزيرة عربية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التى تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني".

الدكتور القس أندريه زكي

هالة السعيد

وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط

أفضل وزيرة

هالة السعيد أفضل وزيرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة