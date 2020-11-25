رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أتقدم بخالص التهنئة القلبية بحصول سيادتكم على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020، كأفضل وزيرة عربية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التى تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني".