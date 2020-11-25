اليوم السابع
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تقييد صيني ووضعه في قفص حديدي وإلقاؤه في النهر بسبب خيانته الزوجية.. فيديو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:24 م
تقييد صيني ووضعه في قفص حديدي وإلقاؤه في النهر بسبب خيانته الزوجية.. فيديو صورة من الفيديو المتداول
كتب إيهاب محمد

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فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا بعد العثور على رجل مقيدا ومحبوسا في قفص وملقى في مجرى نهر، في مشهد صادم عرفته مدينة ماومينج جنوبي الصين مؤخرا، وكشفت تقارير صحفية صينية أن الرجل ضبط متلبسا بخيانة زوجته، فخضع لعقاب قاس على طريقة مارسها الصينيون قبل قرون على المتهمين بالزنا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 أشخاص على خلفية الحادث، علما بأن الرجل تم انتشاله من النهر قبل أن يموت غرقا، وفقا لبيان رسمي صادر عن شرطة منطقة ديانباي في ماومينج.

 

وتظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مجموعة من الرجال تقتحم غرفة الرجل وتلقي القبض عليه بعد ضبطه متلبسا مع امرأة، تظهر في جانب من الفيديو.

باباب
 

وبعد ربط الرجل بالحبال ووضعه في قفص، نقلته المجموعة إلى خارج غرفته قبل أن ترميه في نهر قريب، ثم ظهر الرجل بعد انتشاله من النهر وهو يبكي من شدة الألم وهول المشهد، فيما كشفت مصادر أمنية أنه بات في حالة مستقرة بعد نقله إلى مستشفى في أعقاب إنقاذه.

سيبسيبسيبس
 
وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به الأول، وهو رجل يبلغ من العمر 41 عاما، الجمعة، ثم سلم 3 مشتبه بهم آخرين، أعمارهم 36 و32 و18 عاما، أنفسهم للشرطة في اليوم التالي.
 
بسيبيس
 

وقالت السلطات إن سبب الحادث "خلافات عاطفية"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وتعرف طريقة العقاب هذه بـ"الغطس في قفص الخنازير"، وانتشرت في الصين خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، للحد من جرائم الخيانة الزوجية.

أيضا اكتشفت امرأة صينية عن طريق الصدفة علاقة زوجها بامرأة أخرى بعد رؤيته يتشاجر من أجلها من خلال كاميرا المراقبة، حيث استدعتها الشرطة بعد عدم معرفة الوصول إلى زوجها، حيث كشفت أنه يحتضن امرأة أخرى من خلال اللقطات.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه تم استدعاء الزوجة إلى مركز شرطة محلي بعد أن تلقى الضباط بلاغًا عن وجود شجار بين شريكها ومجموعة أخرى خارج المصعد، وأوضح التقرير، أنه أثناء مشاهدتها لقطات الفيديو الأمنية صُدمت لرؤية زوجها يحتضن امرأة أخرى قبل أن يدخل في القتال بسبب العشيقة المزعومة.

 


اعتداء على رجل

الصين

الخيانة الزوجية

مدينة ماومينج جنوبي الصين

منطقة ديانباي

اليوم السابع بلس

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