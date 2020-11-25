اليوم السابع
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تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:17 م
تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء حديد
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء 25 -11-2020 استقرار  أسعار جميع الخامات في السوق المحلى، حيث أن أسعار  الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، و  السعر للمستهلك سجل 10300 - 10800جنيها للطن. 
 
 
 
 
 
 
واستقرت  أسعار الأسمنت لتسجل   650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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وكان  سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنية فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين، كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
 
 
 

اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اسعار الرمل

اسعار مواد البناء

اسعار الجبس

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