اليوم السابع
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انتصار السيسي فى حلقة خاصة مع إسعاد يونس على dmc غدا.. فيديو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:03 م
انتصار السيسي فى حلقة خاصة مع إسعاد يونس على dmc غدا.. فيديو السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس

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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس غدا الخميس فى لقاء خاص على قناة dmc، السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة الذى أذاعته القناة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهم بقيمة بلد مهم بحجم مصر".
 
 
وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".

انتصار السيسى

قرينة الرئيس

زوجة السيسى

زوجة الرئيس

السيسى

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