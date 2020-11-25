الهيئة الوطنية تتسلم نتائج إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب بـ10 محافظات

كتب إبراهيم قاسم

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في 10 محافظات بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، فيما مازالت نتائج 3 محافظات نائية لم تصل بعد.

وبدأت 44 لجنة عامة في 13 محافظة شهدت انتخابات جولة الإعادة في إرسال نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بهذه الجولة، تباعا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حيث وصلت نتيجة 10 محافظة اليوم الأربعاء بينما تأخرت نتائج المحافظات النائية وهي أسوان ومطروح والوادي الجديد.

وتضمنت نتائج الحصر العددي عدد أصوات الناخبين الذي صوتوا بتلك الجولة، وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، وما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة، كما ارفق مع نتائج الحصر العددي تظلمات المرشحين المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة بنسبة (50+1) من عدد الأصوات الصحيحة والذي طالبو بإعادة الاقتراع والفرز في بعض اللجان الفرعية.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل في تظلمات المرشحين الواردة إليها من اللجان العامة في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالأوراق لتأكد منها تمهيدا لإضافة نتيجة الداخل مع الخارج وإعلانها مجمعة الاثنين المقبل.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.

وحسم 32 مرشحا مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.

وأجريت الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.