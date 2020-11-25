اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:22 م
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الطفل المعجزة.. سقط من الطابق 13 ونجا من الموت.. فيديو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:27 م
الطفل المعجزة.. سقط من الطابق 13 ونجا من الموت.. فيديو الطفل المعجزة

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نجا طفل عمره عامين من الموت بمعجزة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، حيث كان محظوظا لاستقراره فوق قفص حديدى ملك لجاره، حيث تم الإمساك به حتى وصول رجال الدفاع المدني.

كان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لسلطات الإطفاء، إلا أن الطفل سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وفقا لـ "سكاى نيوز".

وفى هذا الفيديو، على تفاصيل إنقاذ طفل سقط من الطابق 13 ونجا من الموت


الطفل المعجزة

سقوط طفل من الدور ال 13

فيديو سقوط طفل

اليوم السابع بلس

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