وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي وفوجيان وقوانغدونغ وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3809 حالات غادر منها 3523 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت أن 22 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81530 شخصًا .. مشيرة إلى أن 11566 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 536 حالة أمس.



وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض بينهم 4 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 335 حالة منها 330 حالة وافدة.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5781 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 618 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5274 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و549 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.