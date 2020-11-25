اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيارات تعوم فى مياه الأمطار بشارع رمسيس اتجاه وسط البلد.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:08 م
السيارات تعوم فى مياه الأمطار بشارع رمسيس اتجاه وسط البلد.. صور غرق الشوارع
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقطت أمطار على شارع رمسيس بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من العباسية وغمرة اتجاه ميدان رمسيس ووسط البلد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
كما هطلت الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة، منها التجمع والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر والمقطم، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
 
و تحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
 
وأوضحت إدارة المرور ، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. 
 
غرق سيارات (2)
 

غرق سيارات (3)
 

غرق سيارات (4)
 

غرق سيارات (1)
 

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الحالة المرورية

سيول

امطار

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم فى القاهرة

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

امطار اليوم

امطار القاهرة

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار اليوم

طقس اليوم

طقس الاسكندرية

طقس القاهرة

طقس الان

طقس مصر

طقس الاربعاء

الطقس فى الجيزة

طقس الجيزة

أمطار اليوم

سقوط امطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: عطلنا الدراسة حرصا على حياة الطلاب فى ظل توقعات بهطول سيول

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:20 م

طوارئ بالمحافظات استعدادا لموجة تقلبات الطقس.. مراجعة معدات وسيارات الشفط.. وتطهير مخرات السيول وشبكات الصرف الصحى.. ومحافظات الدقهلية وسوهاج ترفع درجة الاستعدادات.. وتعطيل الدراسة غدا بمطروح وكفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:36 م

محافظ المنيا يستعرض أمام رئيس الوزراء خطة مواجهة السيول عبر الفيديو كونفرنس

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة