الداخلية التونسية: ضبط عنصر تكفيرى شديد الخطورة بولاية بنزرت

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة تابعة للحرس الوطني بولاية بنزرت، تمكنت من ضبط عنصر تكفيري شديد الخطورة، صدر في شأنه أمر ضبط من قبل إدارة مكافحة الإرهاب بالقضاء التونسي.

وأفادت وزارة الداخلية - في بيان اليوم الأربعاء - بأن النيابة العمومية أذنت بالتحفظ على المتهم واتخاذ ما يتعين في شأنه.

يذكر أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، كان قد أعلن أمس أنه تم إيقاف شخص بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة بشبهة التحضير للقيام بعملية إرهابية.