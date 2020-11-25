التحريات فى واقعة قاتل شقيقته ببولاق الدكرور تكشف شروعه فى قتل زوجها بسكين

كتب ــ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بقتل شقيقته، والشروع فى قتل زوجة شقيقه، فى بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، ورفض القتيلة الإنفاق على أبنائه خلال قضائه عقوبة السجن، حاول أيضا قتل زوج شقيقته، حيث طارده وسدد له طعنتين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم "ه.إ.ص" تم القبض عليه في قضية سرقة، وخلال قضائه عقوبة السجن، تعرضت زوجته وأبناؤه لضائقة مالية، حيث لم يتلقوا أي مساعدة من أشقائه، وعقب الإفراج عنه روت له زوجته ما تعرضت له، فنشبت بينه وبين أشقائه خلافات أسرية.

وكشفت التحريات أن المتهم تعرض لضغط نفسي، نتيجة عدم عثوره على فرصة عمل، أو مصدر دخل للإنفاق على أبنائه، وخلال تواجده بمسكن العائلة، نشبت بينه مشادة كلامية وبين شقيقته، مع تواجد زوجها، وزوجة شقيقه، فأصيب بحالة هياج، وأمسك بسكين وسدد عدة طعنات لشقيقته، كما أصاب زوجة شقيقه بطعنات، وطارد زوج شقيقته فأصابه بطعنتين.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، نتيجة تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أيمن سكوري، أن عاطل قتل شقيقته المجنى عليها، وأصاب زوجة شقيقه، وزوج شقيقته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.