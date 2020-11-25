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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار الجمعة المقبلة ولكن بنسب أقل من اليوم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:47 م
الأرصاد: توقعات بهطول أمطار الجمعة المقبلة ولكن بنسب أقل من اليوم أمطار - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن فصل الخريف يشهد دائما هطول أمطار كثيفة، ولكن التغيرات المناخية التي حدثت بسبب توسع العمران أدت إلى هطول أمطار كثيفة ببعض المناطق فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية وبعض محافظات الدلتا شهدت أمطار غزيرة في أماكن متفرقة.
 
وأضاف شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "متوقع أن تسقط أمطار غزيرة فى فصل الشتاء وهو أمر معتاد، والتبنؤات تقول إنه من المتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة أقل من الأمطار التي سقطت اليوم، لكن هناك توقعات بهطول أمطار يوم الجمعة".
 

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