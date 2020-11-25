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الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة ورعدية ورياح قوية خلال 72 ساعة المقبلة.. فيديو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:51 م
الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة ورعدية ورياح قوية خلال 72 ساعة المقبلة.. فيديو أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية، وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تستمر فرص الأمطار السواحل الشمالية وتكون أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح ) . 
 
 
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا، غدا الخميس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم )، و أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس ) . 
 
وكشفت أن القاهرة الكبرى ستشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، لافته إلى استمرار توقع سقوط حبات البرد على مناطق متفرقة بأنحاء البلاد مع نشاط للرياح .
 
ويشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا،  وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا  على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح . 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
 

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