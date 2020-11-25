اليوم السابع
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استطلاع: الإسرائيليون يفضلون حل الكنيست والتوجه للانتخابات مرة أخرى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:52 م
استطلاع: الإسرائيليون يفضلون حل الكنيست والتوجه للانتخابات مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كان" الإعلامية الرسمية الإسرائيلية، أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات عامة رابعة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر اليوم الأربعاء، فإنه في حال تم حل الكنيست، فإن 37% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المذنب الرئيسي، كما أظهر الاستطلاع أيضا أن 56% يعتقدون أن بيني غانتس وزير الدفاع، شكل لجنة التحقيق بشأن الغواصات لدوافع سياسية، بينما يعتقد 40% أنه لا ينبغي أن يقود حزب "أزرق أبيض" في الانتخابات المقبلة.في المقابل، فإن 31% فقط يعتقدون بضرورة استمرار الحكومة الائتلافية الحالية.

وفيما يتعلق بمسألة الأهلية لمنصب رئيس الوزراء، فقد حصل بنيامين نتنياهو على 36% من الأصوات، 57% منهم من ناخبي اليمين و15% من ناخبي يسار الوسط. 

وحظي نفتالي بينيت بنسبة 19% ويائير لابيد بنسبة 11% وهو أيضا الفائز الأكبر بين ناخبي يسار الوسط بنسبة 23%، فيما حظي غانتس بنسبة 6% فقط في مسألة الملاءمة.

 

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