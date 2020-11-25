أسعار النفط ترتفع مع تزايد التفاؤل بشأن اللقاح رغم زيادة المخزونات

ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

وصعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس، وصعدا بنحو تسعة بالمئة في آخر أربع جلسات.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى أواندا "في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن أوبك+ ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 مليون برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي".

قالت أسترازينيكا يوم الاثنين إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 70 بالمئة في التجارب، وقد يصل إلى فعالية 90 بالمئة، مما يوفر سلاحا جديدا في الحرب للسيطرة على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.

لكن أي لقاح يمكن اعتماده من المستبعد أن يكون جاهزا للاستخدام العام في الشهور القلية المقبلة، مما يعني أن إجراءات الإغلاق وقيود السفر ستظل قائمة في العام المقبل.