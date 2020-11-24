40 عاما على رحيل الشيخ محمود خليل الحصرى.. تعرف عليه × 12 معلومة.. صور

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر الذكرى الـ40 لرحيل أحد أبرز عباقرة دولة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الشيخ محمود خليل الحصرى، الذى يعد أول من سجل القرآن المرتل في العالم، والذى توفى فى مثل هذا اليوم 24 نوفمبر 1980.

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية رحلة الشيخ محمود خليل الحصرى مع القرآن الكريم منذ صغره وحتى وفاته في مثل هذا اليوم:

1. ولد الشيخ محمود خليل الحصرى فى قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بالغربية فى 17 سبتمبر من عام 1917.

2. أتم تجويد القرآن وعمره 8 سنوات، التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته في علوم القراءات.

3. افتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعي بتلاوته وظلت تقتصر على صوته منفردا حوالى 10 سنوات.

4. تم تعيينه في عام 1960 شيخ عموم المقارئ المصرية، ثم خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية.

5. كما تم تعيينه رئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.

6. فى عام 1961 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم براوية حفص عن عاصم، ثم سجل القرآن برواياته المختلفة.

7. فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لاتحاد قراء العالم.

8. في عام 1977 كان أول من رتل القرآن الكريم في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية.

9. أوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهرى.

10. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.

