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ياسمين الخيام: والدى الشيخ الحصرى ترك لنا سمعة طيبة وزرع فينا بذرة العطاء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:53 م
ياسمين الخيام: والدى الشيخ الحصرى ترك لنا سمعة طيبة وزرع فينا بذرة العطاء الفنانة ياسمين الخيام
ماجد تمراز

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أكدت الفنانة ياسمين الخيام، أن والدها الشيخ محمود الحصرى كان يسعى لإرضاء أهالي قريته ولا يرد السائلين، مشيرة إلى أنه كان يساعد تلاميذه حتى يتفرغوا بالكامل إلى علمهم، وقالت: "اتربينا على الصدق والإخلاص في العمل، اتعودنا في بيتنا أننا نعمل عملنا بإتقان، ووالدي ربانا على التعامل بالمنهج الوسطي الجميل وتنقن عملنا علشان النبة صلى الله عليه وسلم يبقى راضى عننا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار: "والدى زرع فينا بذرة العطاء والسخاء والعمل لله سبحانه وتعالى، ووالدى ترك لنا سمعة طيبة وحسن الظن عند الناس لذلك نلقى القبول في قلوب كل من يتعامل معنا، لأن بيتنا تعود على الصدق والأمانة والناس بتتوسم فينا الخير".


الحصرى

الشيخ الحصرى

تامر امين

الفنانة ياسمين الخيام

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