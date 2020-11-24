اليوم السابع
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وزير الرياضة وخالد صلاح ولفيف من الإعلاميين والرياضيين فى ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:59 ص
وزير الرياضة وخالد صلاح ولفيف من الإعلاميين والرياضيين فى ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر وصول وزير الرياضة وخالد صلاح وعدد من الإعلاميين
كتب محمد عراقى - تصوير كريم عبد العزيز

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وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لحضور ندوة نبذ التعصب، فى حضور خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

 

مبادرة نبذ التعصب (1)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (2)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (3)
 
مبادرة نبذ التعصب (5)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (6)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (7)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (8)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (9)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (10)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (11)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (13)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (14)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (15)
 
مبادرة نبذ التعصب (17)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (18)
 

 

مبادرة نبذ التعصب (19)
مبادرة نبذ التعصب (19)

 

مبادرة نبذ التعصب (20)
مبادرة نبذ التعصب (20)

 

مبادرة نبذ التعصب (21)

 

مؤتمر جامعة مصر (5)
 

 

مؤتمر جامعة مصر (9)
 

 

مؤتمر جامعة مصر (10)
 

مؤتمر جامعة مصر (12)

 

 

مؤتمر جامعة مصر (13)
 

 

مؤتمر جامعة مصر (14)
 

 

مؤتمر جامعة مصر (15)
 
مؤتمر جامعة مصر (17)
 

 

مؤتمر جامعة مصر (18)
 

مؤتمر جامعة مصر (20)

 

 


وزير الرياضة

خالد صلاح

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ندوة نبذ التعصب

جامعة مصرللعلوم

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