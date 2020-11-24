وزير الرياضة وخالد صلاح ولفيف من الإعلاميين والرياضيين فى ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر

كتب محمد عراقى - تصوير كريم عبد العزيز

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لحضور ندوة نبذ التعصب، فى حضور خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.