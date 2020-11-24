هيئة الإغاثة القبطية وأسقف بنى سويف يفتتحان دارا للمسنين.. صور

أعلنت هيئة رؤساء الملائكة ميخائيل وجبرائيل للإغاثة القبطية الإغاثة القبطية، عن افتتاح دار سانت مايكل لكبار السن في مدينة بنى سويف، تحت إشراف الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نحن سعداء وممتنون للغاية للإعلان عن افتتاح دار سانت مايكل لكبار السن في مدينة بني سويف، لقد دخلنا في شراكة تحت إشراف الأنبا غبريال لإكمال هذا المشروع والمساعدة في تكاليف إدارة المنزل".

وهيئة رؤساء الملائكة ميخائيل وجبرائيل للإغاثة القبطية، هي منظمة دينية تخدم المعاقين وكبار السن في مصر، ومهمتنا هي تحسين نوعية الحياة للمحتاجين في مصر من خلال توفير احتياجاتهم الروحية والعاطفية والجسدية، وقد تم تشكيلها من قبل شخصين بالولايات المتحدة الأمريكية يدعيا" محسن ونيفين إسحاق وميراندا جابرييل.

وبحسب موقع المنظمة، فهى مكرسة لذكرى هاني جبرائيل أحد شمامسة الكنيسة في أمبريدج، في بيتسبرغ هي مدينة في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحد الذي توفي بشكل مأساوي بسرطان القولون في 27 يناير 2013 عن عمر يناهز 44 عامًا بعد معركة استمرت خمس سنوات، وبينما كان يعاني من مرض عضال، ذكر عدة مرات أنه إذا كان الله أن يشفيه، فإنه سيترك عمله بدوام كامل، الذي كان يحبه، ويضحي بحياته في خدمة الفقراء، ليقوم بعدها بتأسيس مؤسسة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في مصر، وبالفعل أسس المنظمة ليكمل مؤسسو المنظمة في استكمال مسيرته في خدمة الفقراء.



جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)



جانب من الافتتاح (3)