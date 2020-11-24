نيويورك بوست: "FBI" بدأ تحقيقا في تهديد مسئولي الانتخابات الأمريكية بجورجيا

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات مكثفة في التهديدات الموجهة ضد كبار مسئولي الانتخابات والمندوبين عن الحزب الجمهوري بولاية جورجيا، وسط مزاعم بتزوير إرادة الناخبين والتلاعب في عمليات فرز الأصوات، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وانتهت عمليات فرز أصوات الانتخابات الأمريكية التي جرت 3 نوفمبر الجاري، بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط رفض من قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب لتلك النتائج، وتمسكه بالرهان على الدعاوي القانونية أملاً في تغيير النتائج.

في عملية مشتركة مع مكتب جورجيا للتحقيقات، يحقق العملاء في التهديدات الموجهة ضد وزير خارجية الولاية، براد رافنسبيرجر وأعضاء فريق ، كما أكد نائب وزير الخارجية جوردان فوكس لمجلة فوربس ، دون ذكر تفاصيل التهديدات التي يتلقوها.

ووفقا للتقرير فإن مكتب تحقيقات جورجيا لديه معلومات عن التهديدات المحتملة، وأضافت وسائل إعلام محلية أنها ستبدأ تحقيقاتها الخاصة في أي تصريحات من هذا القبيل، موجهة مناشدة إلى مسؤولي جورجيا لتحديد مصداقيتهم.

جاء التأكيد بعد يوم من شكوى مدير نظام التصويت في ولاية بيتش ستيرلينج ، جابرييل سترلينج ، من التهديدات الموجهة ضده، حيث كتب على حسابه في تويتر: "هذا ممتع ... محاولات متعددة لاختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي ، وحماية من الشرطة حول منزلي ، والتهديدات تتوالي".

على الرغم من وصف نفسه بأنه مؤيد "فخور" للرئيس ترامب ، فقد وجد رافنسبيرجر نفسه أيضًا يتعرض للهجوم مرارًا وتكرارًا بسبب تعامله مع عملية الانتخابات في الولاية بعد إعلان جو بايدن المنتصر بعد إعادة فرز الأصوات، حيث أصر المسئول الجمهوري في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست يوم السبت على أن "نظام التصويت في جورجيا لم يكن أبدًا أكثر أمانًا وجدارة بالثقة" ، وشكا من الانتقادات "التي لا أساس لها" للنظام المحلي.

وجاءت التهديدات في الوقت الذي قالت فيه وزيرة خارجية أريزونا كاتي هوبز الأسبوع الماضي إنها تلقت تهديدات "مستمرة ومتصاعدة" بالعنف في أعقاب فوز بايدن الرئاسي.