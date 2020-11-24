ملك الأردن يتصل بالرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لبحث علاقات الصداقة المشتركة

وكالات

أجرى الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الأردن عن عاهل الأردن، إعرابه خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكى المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.

وعبر الملك عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.