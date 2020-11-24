اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يتصل بالرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لبحث علاقات الصداقة المشتركة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:28 م
ملك الأردن يتصل بالرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لبحث علاقات الصداقة المشتركة ملك الأردن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.
 
ونقلت وكالة أنباء الأردن عن عاهل الأردن، إعرابه خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكى المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وأكد الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.
 
وعبر الملك عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك عبدالله الثانى

عاهل الأردن

الرئيس الأمريكى المنتخب

جو بايدن

الاردن

الولايات المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة