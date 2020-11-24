محافظ سوهاج يقرر خفض العمالة بالمصالح الحكومية بنسبة 25% بالتبادل

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، كتاب دوري برقم 17 لسنة 2020م بالإجراءات الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

حيث قرر المحافظ تخفيض العمالة بجميع المصالح الحكومية " الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة" بنسبة 25% بالتبادل من إجمالي العمالة بكل مصلحة، على أن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تنفيذ القرار بما لا يؤثر على سير العمل وحسن انتظامه وتقديم الخدمة للمواطنين.

كما يحظر على جميع المصالح دخول المواطنين والعاملين بالمصلحة دون ارتداء الماسك الواقى " الكمامة"، وكذلك عدم تواجد أية تجمعات داخل المصلحة وتوزيع دفاتر الحضور والانصراف على مساحات متباعدة.

وكلف المحافظ جميع رؤساء المصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم وتطهير جميع المبانى والمكاتب ودورات المياه بصفة يومية، على أن يتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من اليوم 24 نوفمبر ولمدة شهر.