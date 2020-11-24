اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يقرر خفض العمالة بالمصالح الحكومية بنسبة 25% بالتبادل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:47 م
محافظ سوهاج يقرر خفض العمالة بالمصالح الحكومية بنسبة 25% بالتبادل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، كتاب دوري برقم 17 لسنة 2020م بالإجراءات الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
 
حيث قرر المحافظ تخفيض العمالة بجميع المصالح الحكومية " الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة" بنسبة 25% بالتبادل من إجمالي العمالة بكل مصلحة، على أن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تنفيذ القرار بما لا يؤثر على سير العمل وحسن انتظامه وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
كما يحظر على جميع المصالح دخول المواطنين والعاملين بالمصلحة دون ارتداء الماسك الواقى " الكمامة"، وكذلك عدم تواجد أية تجمعات داخل المصلحة وتوزيع دفاتر الحضور والانصراف على مساحات متباعدة.
 
وكلف المحافظ جميع رؤساء المصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم وتطهير جميع المبانى والمكاتب ودورات المياه بصفة يومية، على أن يتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من اليوم 24 نوفمبر ولمدة شهر.
 
c8f8aadb-d51c-4de3-91fa-27cd9ad79cea

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

محافظ سوهاج

كورونا

إجراءات احترازية

تخفيض العمالة

قرار محافظ سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة