محافظ الشرقية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر إقامة كشك لأسرة نور قائدة التوك توك

جاء ذلك بعد أن نشر اليوم السابع تقريرا عن طفلة تقوم بقيادة توكتوك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته نتيجة تعرضه لحادث سير.

على الفور كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس ببحث حالة الطفلة وتقديم كافة أوجه الرعاية لها ولأسرتها ليتوجه نائب رئيس المدينة لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة حيث تبين أن والدها كان يعمل بمهنه طلاء السيارات وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير والأم ربة منزل ولا تعمل بخلاف أربعة اشقاء في مراحل التعليم المختلفة وشقيقتها الكبري مقبلة علي الزواج ويقطنون في منزل مساحته 60 م مبني بالطوب البلوك والخشب ليقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية كافة إحتياجاتهم وتقديم مساعدات مادية وعينية لاعانه الاسره على حالها ومنعاً لعمل الطفلة وقيادة التوكتوك مرة أخرى والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام نائب رئيس مدينة فاقوس بإبلاغ أسرة الطفلة أنه إعتباراً من اليوم سيتم اقامة الكشك وتزويده بكافة السلع والبضائع اللازمة.