محافظ أسوان ينعى شهيد الواجب الوطنى أحمد جمال.. صور

حضر الجناز كذلك عدد من القيادات الأمنية، بجانب العشرات من أسرة الشهيد البطل أحمد جمال والذى أستشهد أثناء تأديته الواجب الوطنى بمشاركتة فى تنفيذ مداهمة ومطاردة لعناصر من المهربين الخارجين عن القانون.

وعقب ذلك حضر سكرتير عام المحافظة صلاة الجنازة ومراسم الدفن لجثمان الشهيد بمقابر أسرته وسط حضور المئات من أقاربه وأهالى القرية والقرى المجاورة، كما قدم واجب العزاء لأسرته بديوان عائلة الشهيد البطل.

ومن جانبه نعى اللواء أشرف عطية شهيد الواجب الوطنى من أبناء المحافظة بقرية العدوة التابعة لمركز كوم أمبو، مقدماً خالص تعازيه ومواساته لأسرته وأهله، داعياً الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما أثنى محافظ أسوان على الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة لحماية حدود مصرنا الغالية وكل شبر من أرض الوطن فى كافة أنحاء الجمهورية والتصدى الحازم للخارجين عن القانون وللأرهاب الأسود مع المضى قدماً لإستكمال مسيرة البناء والتعمير من أجل المستقبل الواعد لأبنائها.