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عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:10 م
عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن تشغيل وحدة لزراعة الأعضاء قريبًا بالمستشفى الجامعى بطنطا، كما تم تطوير مركز علاجات حالات السموم بمستشفى الطوارىء.

وأضاف عميد طب طنطا، أنه جارى تجهيز مستشفى الجراحات الجديد بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة العالمية بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور غنيم، أن مستشفيات طنطا الجامعية حققت إنجازات نوعية لاسيما جهودها اللافتة خلال جائحة كورونا العالمية، بفضل الدعم اللامحدود لرئيس الجامعة للدكتور عماد عتمان، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بصحة المجتمع، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المواطنين.


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