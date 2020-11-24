اليوم السابع
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سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا يؤكدون التزام بلادهم لدعم جيش لبنان وتعزيز قدراته

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:20 م
سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا يؤكدون التزام بلادهم لدعم جيش لبنان وتعزيز قدراته عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

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أكد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا لدى لبنان، التزام بلادهم بدعم الجيش اللبنانى وتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة، خاصة فى مجال مراقبة الحدود وضبطها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اللبنانية، والذى عُقد برئاسة قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، وحضور السفيرة الأمريكية دوروثى شيا، والسفير البريطانى كريس رامبلنج، والسفيرة الكندية شانتال شاستناي.

وأثنى السفراء الثلاثة على دور الجيش اللبنانى فى حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، مشيرين إلى أن القوات المسلحة اللبنانية قدمت أداء متميزا فى مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن لبنان واستقراره.

من جانبه، ثمن قائد الجيش اللبنانى جهود الضباط والعسكريين فى حفظ الأمن خلال المرحلة الراهنة التى يمر بها لبنان المليئة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، متوجها بالشكر إلى السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج (قوات) الحدود البرية، وعلى دعمها المستمر لمساعدة الجيش اللبنانى فى مراقبة الحدود وضبطها بفاعلية.

 


أمريكا

بريطانيا

كندا

دعم جيش لبنان

لبنان

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