رئيس جامعة بنى سويف يوجه باستحداث برامج بينية غير نمطية بالجامعة الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

نظم فريق عمل الجامعة الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورشة عمل للتعريف بطريقة إعداد برامج جامعة بنى سويف الأهلية بمقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عباس وكيل مؤسسى الجامعة الأهلية والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للدكتور سامح المراغى لصدور قرار تعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وكذلك الشكر للدكتور خالد عباس لمجهوداته المبذولة فى تجهيز الجامعة الأهلية والتى لا تهدف للربح فهى بمثابة رمانة الميزان فى التعليم لذا كان ضروريا استحداث برامج بينية غير نمطية متميزة وإنشاء كليات غير نمطية توفى احتياج سوق العمل .

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة الأهلية سوف تسهم فى رفع كفاءة الجامعة الحكومية، وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، و وجود جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة سوف يعود بالفائدة على الشعب المصرى كله .

فيما أكد الدكتور سامح المراغى على تضافر الجهود للنهوض بالجامعة وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم المجتمع، مشيراً أن إنشاء الجامعة الأهلية من شأنه تقديم خدمة تعليمية رائدة من خلال وضع البرامج التعليمية المتميزة بما يعود بالنفع على الجميع لأنها تعد طفرة غير مسبوقة.

ووجه الدكتور خالد عباس الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لملف الجامعة الأهلية والتى سوف تستفيد منها الأجيال القادمة.

كما استمع رئيس الجامعة لعدد من المقترحات والآراء من أعضاء هيئة التدريس حول إنشاء البرامج المتميزة، مشيراً إلى أنه سوف يتم عمل بريد إلكترونى للجامعة الأهلية لإرسال كافة المقترحات الخاصة بالبرامج عليه، وفى نهاية الورشة قام الدكتور أسامة شلبية بتكريم رئيس الجامعة وكل من الدكتور سامح المراغى والدكتور خالد عباس.



ورشة عمل للتعريف بطريقة إعداد برامج جامعة بنى سويف الأهلية



ورشة عمل للتعريف بطريقة إعداد برامج جامعة بنى سويف الأهلية



ورشة عمل للتعريف بطريقة إعداد برامج جامعة بنى سويف الأهلية