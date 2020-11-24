رئيس جامعة بنى سويف يتفقد الاستعدادات النهائية لدار الضيافة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل بدار الضيافة شرق النيل، للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية لتشغيلها، ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية الدورية لمنشآت الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق مدير دار الضيافة وأعضاء الإدارة الهندسية.

وقام رئيس الجامعة بمعاينة مستوى الإنجاز فى غرف دار الضيافة، والبالغ عددها 50 غرفة ما بين فردية وزوجية وثلاثية، والمرافق والتجهيزات، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات، والمطعم والمطبخ وغرف التبريد والإعاشة وقاعات طعام.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس فى مختلف الكليات، موضحاً أن الجامعة تهدف إلى الارتقاء بدار الضيافة والمدن الجامعية ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة بهما وشكل المبانى ومستوى الغرف ليصل إلى المستوى الفندقي.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الوافدين، والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقى متكامل.