رئيس الشؤون الخارجية بالنواب يتهم بومبيو باستخدام موارد الوزارة لمصلحته الشخصية

كتب أحمد عرفة

اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، وزير الخارجية بلاده مايك بومبيو باستخدام موارد الوزارة لمصلحته الشخصية والسياسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية وتاريخية مع الكويت، موضحا أن الحزب الشيوعى فى الصين فشل فى تحذير العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن جائحة كورونا عرقلت حركة التجارة حول العالم.