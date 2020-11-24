اليوم السابع
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"تعليم بنى سويف" تنظم برنامجا تدريبيا لمعلمى التربية الخاصة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:09 م
"تعليم بنى سويف" تنظم برنامجا تدريبيا لمعلمى التربية الخاصة البرنامج التدريبي لمعلمي التربية الخاصة
بنى سويف - هانى فتحى

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شهدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، تدريب معلمي التربية الخاصة والمقام بإدارة التدريب وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بحضور غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب.

وأشادت وكيل الوزارة، خلال اللقاء، بالتزام جميع المتدربين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد داخل قاعات التدريب، بحيث لا يزيد عدد المتدربين في القاعة عن 15 متدربا، حرصا على سلامة المعلمين والقائمين على التدريب.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن مديرية التربية والتعليم حريصة على تأهيل وتدريب جميع المعلمين، وأن البرنامج التدريبي (اضطرابات النطق وتعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة)، يستهدف معلمى التربية الفكرية والإعاقة السمعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام والذى بدأ اليوم بإدارتى بنى سويف وناصر، ويستكمل باقى الإدارات الأسبوع المقبل وفق جدول المعد من إدارة التدريب.


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