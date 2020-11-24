تعليم بنى سويف: بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية 28 نوفمبر الجارى

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية يوم السبت 28 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 30 ديسمبر 2020.

وأكدت وكيل الوزارة فى بيان لها، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والموجهين القائمين على تنفيذ المسابقة، مضيفة أن المسابقة يتم تنفيذها سنويا بالتعاون بين العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الدينية بمشاركة طلاب جميع المراحل بالإدارات التعليمية.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن المسابقة تشمل ثلاث مستويات الأول القرآن الكريم كاملا والثاني من سورة يونس إلى آخر سورة الناس والثالث من سورة القصص وحتى آخر سورة الناس إلى جانب الأحاديث النبوية والتفسير والثقافة الإسلامية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن المديرية تعطي للأنشطة اهتماما كبيرا والتي تساعد على بناء شخصية الطلاب وتنمية روح المنافسة بين الطلاب ويتم منح الفائز الأول والثاني من كل مستوى مكافأة مالية تشجيعا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم حيث يصل عدد المكرمين 36 طالبا وطالبة ثم اختيار 18 طالبا وطالبة الأول من كل مستوى للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.