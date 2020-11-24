اليوم السابع
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تعطيل الدراسة بمدارس مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:14 م
تعطيل الدراسة بمدارس مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية غدا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة  ، وكذا منح الموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفر الشيخ)، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد.

 

جاء ذلك القرار حفاظًا علي صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكداً علي أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السئ، وموجهاً غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون في انعقاد دائم علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط بنطاق المحافظة.


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