ترامب يتمنى للأمريكيين عيد شكر صحى ويؤكد: أمريكا أولا..ويعفو عن الديك "كورن"

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يتمنى للأمريكيين عيد شكر صحى وسعيد، معربا عن دعمه للطواقم الطبية والشركات التى أعلنت عن نتائج لقاحاتها. وأعرب عن شكره للجنود فى داخل وخارج البلاد، مؤكدا على أن "أمريكا أولا".

احتفل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعيد الشكر الذى عادة ما يحتفل به الرؤوساء فى البيت الأبيض، حيث حيث يختار الرئيس أحد الديك الرومي للعفو ، مما يضمن ترك الطائر ليقضي أيامه في ملاذ بدلاً من قطع رأسه والتهامه من قبل الأمريكيين لعشاء عيد الشكر.

وأعلن العفو رسميًا عن كورن وليس كوب، وهما ديك روميان من ولاية أيوا، فى الوقت الذى يستمر فيه البناء في المدرجات لحضور حفل تنصيب الرئيس المقبل في يناير.

أقيم حفل "العفو" الأمريكي التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن، وستقام "مراسم العفو" هذه السنة، في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر. ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسي لهذا العيد، واختيار الطائر الذي سيصبح "الديك الرومي الوطني لعيد الشكر".

وفي الولايات المتحدة يحتفل بعيد الشكر، في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، وتقام احتفالات وأعياد مشابهة في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.

ولعيد الشكر جذور دينية وجذور ثقافية رغم ذلك يحتفل به حاليا بطريقة علمانية، ففي رابع يوم خميس من كل نوفمبر، يكون الأمريكيون على موعد مع إحدى أهم المناسبات في بلادهم، فهم يخلدون وليمة تعود لعام 1621 جمعت بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في منطقة بليميث باحتفال استمر لثلاثة أيام ويعتبره الأمريكيون "أول عيد شكر".