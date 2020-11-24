ترامب: إدارة الخدمات العامة قامت بعمل رائع لكنها ليست من يحدد هوية الرئيس القادم

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن إدارة الخدمات العامة قامت بعمل رائع، لكنها ليست من يحدد هوية الرئيس القادم للولايات المتحدة، وفقا لمصادر إعلامية.

وهناك حالة من الإحباط تنتاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من أداء فريقه القانوني، بحسب ما نشرته شبكة "إن بي سي" نيوز، التي قالت إن ترامب أعرب بشكل خاص عن صدمته من "الطبيعة المتهورة" لفريقه القانوني في الدفاع عن الانتخابات، رغم اشادته العلنية بهم.

وبحسب مصادر تحدثت للشبكة فإن ترامب كان يشكو لمساعديه وحلفائه من محاميه الشخصي رودي جولياني وأداء المحامية سيدني باول التى تمت إزالتها مؤخرًا في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية الجمهورية الأسبوع الماضي.